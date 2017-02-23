Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа снова задержали в Вене.

Об этом сообщил источник Украинской правды, близкий к судебному процессу.

По информации собеседника, 21 февраля Фирташа задерживали по запросу Испании, где его обвиняют в отмывании денег.

В то же время сейчас бизнесмена задержали по запросу США, которые обвиняют его в даче взятки в размере 18,5 млндолларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса.

24 февраля, по словам источника УП, состоится суд об аресте Фирташа.

"Но в этом деле Фирташ находится под залогом, и он 3 года на свободе и не оставлял Австрию даже тогда, когда мог. У него сильная позиция", - отметил собеседник.

В пресс-службе Дмитрия Фирташа подтвердили повторный арест бизнесмена, напомнив, что ранее земельный суд Вены по уголовным делам, рассмотрев запрос Испании, принял решение освободить задержанного без внесения дополнительного залога.

"Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Дмитрия Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Дмитрия Фирташа по требованию суда. Суд обязал Дмитрия Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени. Дмитрию Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, он сдал суду свой загранпаспорт", – сообщили адвокаты бизнесмена. "Испанское расследование не только касается одних и тех же обвинений, которые были поданы со стороны властей США в Иллинойсе, но и были поданы испанскими властями по инструкции прокуратуры Чикаго. Это все часть той же истории – политического преследования Дмитрия Фирташа", – отметили адвокаты.

В связи с тем, что суд отклонил запрос Испании на задержание, представитель прокуратуры Вену сразу же после принятия решения об освобождении олигарха, потребовал его задержания по существующему делу об экстрадиции в США. Решение по новому требованию прокуратуры Вены суд примет в пятницу днем.

Фирташ отрицает все обвинения против него, заявили адвокаты.

23 февраля стало известно, что Земельный суд, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа принял решение освободить его без внесения дополнительного залога.

21 февраля Высший земельный суд Вены дал добро на экстрадицию Фирташа в США.

Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции.

Украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.