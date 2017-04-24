Судилище для друзей николаевских нардепов-«фронтовиков»

Нардепы Креминь и Бриченко Совсем недавно эти двое «народных фронтовиков» прославились тем, что всячески заступались за экс-начальницу Николаевского облздрава Маргариту Капусту, подозреваемую по «инсулиновому делу». В таких действиях несложно узреть попытку давления на следствие со стороны нардепов и взволнованность, что дальнейшее расследование производства может потянуть за собой еще ряд экс-чиновников из Николаевской облгосадминистрации. Парочка слала письма и в ГПУ, и своему покровителю в полиции Авакову, и выявилась готовой взять на Капусту на поруки.

Сергей Калашников Оказывается, что в марте прославился еще один друг двух вышеуказанных нардепов. Тогда в селе Кирьяновка Николаевского района возник конфликт, в ходе которого один мужчина кинул в сторону своего оппонента две гранаты: шумовую и со слезоточивым газом. В полиции сообщили, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружие»). По имеющийся информации, любителем бросаться гранатами, хорошо, что не боевыми, оказался некий Калашников Сергей Игоревич, который является официальным помощником Креминя и получает еще за это зарплату с бюджета. Еще Сергей Калашников, судя по фото в соцсетях, также близок к нардепу Бриченко и помогает в благотворительном фонде последнего «крокувать з турботою».

Согласно информации в реестре судебных решений, уж очень подозрительно разрешилось дело для Сергея Калашникова, что вызывает ряд вопросов.

Во-первых, вместо уголовной статьи по хулиганству, в Николаевский райсуд с полиции дело дошло почему-то только в виде протокола об админнарушении, а во-вторых, судья Наталья Шаронова вообще не стала рассматривать протокол относительно Калашникова и вернула его полиции.

В своем постановлении судья Шаронова аргументирует такие действия тем, что правонарушение является территориально неподсудным Николаевскому районному суду. При этом судья ссылается на 276 статью Кодекса Украины об административных правонарушениях, в которой идет перечень админнарушений и их статей, которые «могут также рассматриваться по месту учета транспортных средств или по месту жительства нарушителей». И тут вопрос к судье: каким образом нарушение, связанное с правилами хранения, перевозки боеприпасов имеет отношение к нарушениям, связанным с транспортом и их движением? Пока это остается тайной. Как и остается тайной то, почему Креминь ничего не рассказал избирателям о поступке своего помощника, почему этот человек до сих пор получает зарплату с налогов украинцев и фактически является работником аппарата Рады, где извинения перед избирателями?

22 апреля николаевские нардепы от «Народного фронта» еще один раз плюют в сторону правоохранительных органов и украинцев, становясь на защиту коррупционной схемы. Во время избрания меры пресечения «кошельку Яценюка» Николаю Мартыненко, которого НАБУ подозревает в выводе более 17 миллионов долларов с госпредприятия «ВостГОК», Креминь, Бриченко и Пидберезняк распространяют заявление со своей позицией. Николаевские «фронтовики» привычно называют невыгодное дело «фальсификацией» и «политически предвзятой расправой».

Пидберезняк, даже направился в столицу, чтобы в суде заступится за Мартыненко и взять дорогого для экс-премьера человека на поруки. Креминю и Бриченко, видимо, не хватило храбрости противится НАБУ, что не так просто как выступать против николаевской прокуратуры. Предполагаю, что николаевские коллеги от БПП, успели рассказать Тарасу Дмитриевичу и Игорю Витальевичуо своем опыте общения с детективами НАБУ в столичном суде.

Выводы из всего этого напрашиваются не самые приятные, но искренне хотелось бы увидеть, когда николаевские представители в парламенте от НФ начнут совершать честные поступки, а не покрывать Калашникова, Ипатенко, каких-то других своих «посипак» или партийных вождей, занимаясь продвижением собственных грязных интересов.