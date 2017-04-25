Полиция переквалифицировала дело относительно помощника николаевского нардепа от НФ на легкое админнарушение

Сергей Калашников Полиция переквалифицировала уголовное производство относительно помощника нардепа от «Народного фронта» Тараса Креминя Сергея Калашникова на административное правонарушение, а суд и вовсе не рассматривал соответствующий протокол.

Об этом в своем блоге «Судилище для друзей николаевских нардепов-«фронтовиков» на «Преступности.НЕТ» пишет журналист Тарас Леонтян.

В блоге Леонтян напомнил о недавнем конфликте в селе Кирьяковка под Николаевом в ходе которого один из мужчин кинул в сторону своего противника две гранаты: светошумовую и со слезточивым газом. Нарушителем оказался помощник николаевского народного депутата от «Народного фронта» Тараса Креминя Сергей Калашников, а его поступок в полиции изначально квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружие»).

Позже полиция переквалифицировала правонарушение Калашникова с уголовной статьи в административное правонарушение по ч.1 ст.191 КУоАП («Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов»), что влечет за собой значительно меньшую степень наказания. В виде административного протокола производство было направленно в Николаевский районный суд Николаевской области.

«Вместо уголовной статьи по хулиганству, в Николаевский райсуд с полиции дело дошло почему-то только в виде протокола об админнарушении, а во-вторых, судья Наталья Шаронова вообще не стала рассматривать протокол относительно Калашникова и вернула его полиции», – отмечает Тарас Леонтян.

Также Леонтян удивлен позицией судьи Натальи Шароновой, которая вернула протокол на доработку полиции, ссылаясь на его территориальную неподсудность Николаевском райсуду. При этом журналист акцентирует внимание на невнятной аргументации такого решения в постановлении суда.

«И тут вопрос к судье: каким образом нарушение, связанное с правилами хранения, перевозки боеприпасов имеет отношение к нарушениям, связанным с транспортом и их движением? Пока это остается тайной. Как и остается тайной то, почему Креминь ничего не рассказал избирателям о поступке своего помощника, почему этот человек до сих пор получает зарплату с налогов украинцев и фактически является работником аппарата Рады, где извинения перед избирателями?», – пишет Леонтян.

Кроме того Тарас Леонтян напоминает о недавних других резонансных уголовных производствах относительно приближенных к партии «Народный фронт» и подчеркивает то, что действия николаевских народных депутатов от НФ имеют признаки влияния и давления на правоохранительные органы и судебную систему.

Напомним, 10 апреля суд отпустил подозреваемую экс-начальницу николаевского облздрава Маргариту Капусту, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»). Тогда народные депутаты Тарас Креминь и Игорь Бриченко выступили с критикой действий прокуратуры и при избрании меры пресечения просили суд отпустить подозреваемую на их поруки.

20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и главу наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому за вывод 17,28 миллиона долларов с госпредприятия «ВостГОК». НАБУ объявило Мартыненко о подозрении согласно части 1 статьи 255 («Создание преступной организации») и части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой») Уголовного кодекса Украины.

В итоге и Мартыненко, и Перелому отпустили на поруки. Мартыненко взяли на поруки 21 нардеп и министр от «Народного фронта», в том числе и николаевский народный депутат Вадим Пидберезняк. Нардепы от НФ в Тарас Креминь и Игорь Бриченко в это же время принялись распространять свое заявление о том, что НАБУ якобы что «занимается политически предвзятыми расправами».