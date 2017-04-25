Глава Николаевской ОГА Савченко занял 11 место в рейтинге украинских губернаторов

В обновленном рейтинге деятельности за три месяца 2017 года председателей областных госадминистраций губернатор Николаевщины Алексей Савченко занял 11 место.

Об этом говорится в «Рейтинге деятельности губернаторов за I квартал 2017 года», составленном Комитетом избирателей Украины.

Отметим, что в 2016 году Савченко находился на 14 месте в аналогичном рейтинге КИУ, улучшив таким образом свой результат на три пункта.

В отчете говорится, что на Николаевщине за три месяца текущего года произошло снижение темпов промышленного производства. При этом общий объем реализованной аграрными предприятиями собственной продукции в январе-марте 2017 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился почти вдвое. Индекс строительной продукции в январе-феврале 2017 по сравнению с январем-февралем 2016 составил 50%.

В марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Николаевской области цены повысились на 2,2%, а с начала года - на 4,4%. Значительно подорожали одежда и обувь – на 16,3%. В то же время, овощи подешевели на 2,5%. Индекс реальной зарплаты в феврале этого года относительно января составил 101,2%. При этом сумма долга перед работниками предприятий и учреждений области в течение февраля выросла на 1,7% (на 1,5 миллиона гривен) и на 1 марта составила 90,9 миллионов гривен.

Опрошенные местные эксперты позитивно оценили работу Савченко при решении кризисных ситуаций и региональных проблем, а также прозрачность работы. Кроме того позитивной стороной работы главы Николаевской ОГА названо помощь армии и внутренне перемещенным лицам. Ниже всего опрошенные эксперты оценили кадровую политику Алексея Савченко.

В области, по словам экспертов, также осуществляется работа по продвижению реформы децентрализации. Они также отметили, что на Николаевщине проводится децентрализация в сфере предоставления админуслуг.

Среди наименее успешных направлений эксперты выделили вопрос ремонта дорог.

Отметим, что первое место в этом рейтинге заняла председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, а последнее – руководитель Волынской области Владимир Гунчик.

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко занял двенадцатое место в рейтинге самых богатых украинских чиновников и народных депутатов по версии журнала «Forbes».