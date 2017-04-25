Атомная подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Южную Корею - КНДР отложила учения

Атомная субмарина ВМС США «Мичиган» (Michigan) типа «Огайо» зашла в южнокорейский порт Пусан.

Об этом сообщает BBC News.

Вооруженная ракетами «Томагавк» подлодка «Мичиган» должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем «Карл Винсон» (Carl Vinson). Одновременно с этим КНДР, как сообщают СМИ, провела учения артиллерии.

Во вторник Северная Корея отмечает 85-летие основания своей армии. Часто в этот день Пхеньян устраивал показательные испытания ракет. Однако в этот раз, по данным южнокорейского агентства Йонхап, власти страны решили ограничиться масштабными артиллерийскими стрельбами.

Ранее администрация США пошла на нестандартный шаг, пригласив американский сенат в полном составе посетить Белый дом для участия в экстренном совещании по вопросу о ядерной программы Северной Кореи.

В понедельник государственные СМИ Северной Кореи заявили, что готовы потопить «отвратительное животное» «Карл Винсон» одним ударом.

Напомним, в КНДР на всю страну показали видеоролик с имитацией ракетного удара по США.