Депутат Южноукраинского горсовета при скромных доходах купил элитную иномарку и хранит наличкой 300 тысяч долларов и 3,4 миллиона гривен

Эрик Григорян Экс-депутат Николаевского областного совета, а ныне депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян при весьма скромных официальных доходах, владеет элитной иномаркой и хранит 300 тысяч долларов и 3,4 миллиона гривен наличными.

Об этом сообщает южноукраинское издание "Барометр", со ссылкой на данные электронной декларации политика.

Так, согласно, данным указанным в е-декларации, Эрик Григорян владеет квартирой в Вознесенске, площадью 70,1 метров. Также депутат является собственником комплексов нежилых помещений общей площадью 1498,40 квадратных метров, подвалом в 200,4 метров квадратных, расположенных в Вознесенске и Александровке. Помимо этого, в собственности Эрика Григоряна находится два земельных участка, общей площадью 4835,03 квадратных метров.

Согласно декларации, Эрик Григорян является владельцем частного предприятия «Укрснаб-2009» и учредителем общественной организации «Ветераны-пограничники Николаевщины».

Народный избранник пользуется элитным автомобилем BMW X6 xDrive 35i, 2015 года выпуска, приобретённым в 2016 году за 2 миллиона гривен.

В то же время, как отмечает издание, доходы заявленные декларантом более чем скромные. Так, официальная заработная плата за минувший год составила всего 17 тысяч 262 гривны, что равняется 1 тысяче 438 гривнам в месяц. Ещё 50 тысяч гривен Эрик Григорян получил от отчуждения движимого имущества.

Несмотря на скромные официальные доходы, на счетах в банках депутат хранит 1 тысячу 20 гривен, 66 тысяч долларов США и 2 тысячи 708 Евро, а вот наличными Эрик Григорян хранит довольно много – 3,4 миллиона гривен и 300 тысяч долларов США.