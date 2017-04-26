Президент в очередной раз объявил конкурс на должности глав Баштанской и Новоодесской РГА

В среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на замещение вакантных должностей глав Баштанской и Новоодесской районных государственных администраций.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Президента Украины №91/2017-рп «Об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций» от 26 апреля 2017 года.

Как известно, в марте в повторных конкурсах на замещение вакантных должностей глав Баштанской и Новоодесской райгосадминистраций в Николаевской области не определили победителей – каждый из кандидатов конкурса выбыл на том или ином этапе, при этом никто из них не прошел в финальный тур.

Отметим, что конкурс на замещение этих должностей уже проходил 10 ноября в 2016-м году, но и тогда комиссия не смогла определить победителя – даже действующие исполняющие обязанности глав провалились на заданиях.