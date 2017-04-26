Раде предложат вернуть графу «национальность» во все документы

Депутат Житомирского облсовета и глава областной организации ВО «Свобода» Сидор Кизин предлагает вернуть графу «национальность» в украинские регистрационные документы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, 24 апреля на сайте облсовета был обнародован подготовленный Кизиным проект решения сессии с соответствующим обращением к президенту, Кабинету министров и Верховной Раде.

Кроме того, свободовец предлагает законодательно установить, что украинцы должны быть представлены в органах государственной власти и местного самоуправления пропорционально населению Украины.

«Руководствуясь ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», учитывая рекомендации постоянной комиссии областного совета по вопросам Регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, законности, правопорядка и антикоррупционной деятельности, областной совет решил одобрить текст обращения депутатов областного совета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Рады Украины по возврату графы «национальность» в государственных регистрационных документах», — отмечается в опубликованном проекте решения сессии.

Кроме того, согласно проекту решения, Кизин считает, что лишение украинцев «права иметь свою национальность» является грубым нарушением принципа верховенства права (ст.8 Конституции Украины), требований, закрепленных в международных актах, в частности, Всеобщей Декларации прав человека, а также в Международном пакте о гражданских политических правах, конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые являются частью национального законодательства Украины, и в действующих законах Украины.

«Учитывая то, что указание гражданства не означает правовой связи между лицом и государством без указания этнического происхождения лица, просим обеспечить необходимые правовые механизмы установления национальности лица, а также законодательно нормировать процедуру установления национальности человека. Украинское этническое происхождение — это принадлежность лица или его предков к украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения. Графа «национальность» была изъята; по просьбе гражданина в паспорт могут внести данные о детях, группу крови и резус-фактор, но только не его национальность или национальность его ребенка», — говорится в обращении.

Также обращение содержит следующие просьбы к руководству государства:

— вернуть этническим украинцам и представителям национальных меньшинств Украины право иметь запись о национальности в регистрационных государственных документах. В порядке законодательной инициативы внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о восстановлении графы «национальность» в паспорте, свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, свидетельстве об усыновлении, свидетельстве о смерти, заявлении о рождении ребенка, заявлении о браке и других регистрационных документах;

— внести соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2010 № 1025 «Об утверждении образцов актовых записей гражданского состояния, описаний и образцов бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния», предусмотрев в соответствующих бланках свидетельств о регистрации графы «национальность»;

— обязать государственные органы регистрации актов гражданского состояния Украины внести запись «национальность» в паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, в которых отсутствует запись о национальности, или выдать соответствующий вкладыш к этим регистрационным документам;

— законодательно установить, что украинцы должны быть представлены в органах государственной власти и местного самоуправления пропорционально населению Украины;

— провести в 2017-2018 гг. перепись населения в Украине с обязательным указанием графы «национальность» в переписном листе.

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