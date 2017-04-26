Порошенко подписал закон об изменении правил движения автомобилей на перекрестках

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, которые уже едут по кругу.



Об этом сообщает «Украинская Правда», ссылаясь на информацию на официальном сайте Верховной Рады.



Ранее сообщалось, что за проект соответствующего закона проголосовали 242 народных депутата, в целом — 234 депутата. Законопроект вносит в статью 41 закона «О дорожном движении» новый абзац: «Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу».



По словам автора инициативы нардепа Михаила Папиева, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение. Объясняя необходимость таких изменений, депутат пожаловался, что сейчас не на всех автодорогах есть дорожная разметка и знаки, также в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, вызывает аварийность на таких участках.

Этот закон вступает в действие после публикации в газете "Голос Украины".