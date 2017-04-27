Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных Саакашвили

Одесский городской совет в ходе сессии в среду утвердил названия 1531 топонима на русском и украинском языках, вернув названия части улиц, которые переименовал тогдашний глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

Такое решение они приняли в среду, 25 апреля, на заседании горсовета, передаёт «Интерфакс-Украина».

На рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак. После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.

Кроме того, в рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили в мае 2016 года. В частности в Одессу «вернулись» улицы 25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

Ранее сообщалось, что Депутаты Одесского областного совета 7 созыва на заседании приняли обращение к Президенту Украины относительно отмены распоряжения главы Одесской областной государственной администрации "О переименовывании объектов топонимики в населенных пунктах Одесской области».

Как сообщалось, в соответствии с законом о декоммунизации экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно тремстам улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенных пунктов Одесской области.

Тогда в Одессе «исчезли» улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, ул.Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул.Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул.Ивана Мазепы, ул.Романа Шухевича и другие.

Такие действия со стороны Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны одесситов, а также депутатов горсовета. После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия. Однако провести общественные слушания по данному вопросу не удалось из-за противодействия активистов ряда правых организаций. В итоге Одесский горсовет разместил на своем сайте опрос относительно переименования улиц, в котором приняли участие около 5000 одесситов, 75% опрошенных высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.