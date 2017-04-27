«Вопрос вынес»: депутат от «Самопомощи» в ходе сессии отчитывался СМС-ками перед главой профсоюза николаевского морпорта

Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко, после того, как поднял вопрос о ситуации, которая сложилась на николаевском морском торговом порту, «отчитался» об этом человеку, подписанному в его телефонной книге «Вася Иванюк».

Об этом свидетельствует переписка, которую вел депутат Вячеслав Апанасенко в ходе сессии Николаевского городского совета.

- Вопрос, который я хотел бы поднять – у всех депутатов на столах лежит обращение профсоюзного комитета порта нашего, николаевского торгового. Я хотел бы поднять этот вопрос и внести его в «порядок денний» в «Інше», - заявил Апанасенко во время обсуждения повестки дня.

После чего отчитался о проделанной работе человеку, подписанному в его телефонной книге «Вася Иванюк».

Стоит отметить, что человек с аналогичным именем и фамилией был начальником Администрации морских портов Украины в Николаевской области. В настоящее время Василий Иванюк возглавляет профсоюз Николаевского морского торгового порта.

«Вопрос вынес, сказал, занесли в повестку, но нужен представитель, кто выступит», - написал Апанасенко Иванюку.

В ходе обсуждения вопроса, который инициировал Апанасенко, депутат Ростислав Филевский, который также входит во фракцию «Самопомощь», поднял вопрос о том, есть ли у депутатов горсовета полномочия на проведение каких-либо проверок на территории государственного предприятия.

- Относительно последнего предложения депутата Апанасенко. У меня есть предложение обратиться к нашей компетенции и выяснить, какое мы имеем отношение к порту, который является хозяйствующим субъектом, который не находится под нашей юрисдикцией. Соотвественно каким образом мы можем создавать что-то для проверки его деятельности? – задал вопрос Филевский.

В ответ на это, Апанасенко заявил, что не планируется вмешательство в хозяйственную деятельность предприятия и что основная задача, которая стоит перед депутатми – защитить интересы работников морпорта.

- Я бы хотел напомнить депутату Филевскому о том, что мы являемся депутатами городского совета и избраны от территориальной громады, членами которой являются работниики порта нашего торгового. Там более трех тысяч человек. И на сегодняшний день пятый день забастовка в порту в связи с теми репрессиями и незаконными действиями, по субъективной оценке работников порта и профсоюза, которые осуществляются на территории порта. Поэтому мы обязаны защищать нашу территориальную громаду, - заявил Апанасенко.

После перерыва в заседании, с трибуны сессионного зала выступил заместитель председателя профсоюза работников морского транспорта Николаевского морского торгового порта Павел Прокопенко.

- Мы просим, чтобы депутаты создали комиссию, приехали к нам. Там круглосуточно пикетируют администрацию более трехсот человек. Вы представляете – 4 тысячи это работающие, а вместе с семьями это более 10 тысяч ваших избирателей. Подумайте об этом пожалуйста, - сказал представитель профсоюза, - Сто человек уволено. Заведено 70 человек херсонских сюда. Кто возглавляет предприятие? Директор бронетанкового завода. Кто возглавляет морскую безопасность? Директор пенитенциарной службы Херсонской области. Наших специалистов выгнали, 50 человек судится уже.

В результате депутаты приняли решение создать рабочую комиссию, которая займется изучением ситуации, сложившейся на предприятии.

Примечательно, что СМС-отчет из сессионного зала для Николаева и Николаевской области не нов. В июне прошлого года произошел скандалом из-за переписки главы бюджетной комиссии Федора Барны с «Мишей Мультиком», в которой депутат отчитывался о том, каким было голосование в сессионном зале Николаевского областного совета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в конце мая 2015 года в «Николаевском морском торговом порту» произошла очередная смена руководителя по решению Министерства инфраструктуры Украины. Руководящую должность занял Александр Попов - специалист из Ильичевска. Профсоюзы морпорта решили обжаловать это назначение в Окружном административном суде Николаевской области.

До этого АМПУ уже увольняла начальника Николаевского морского порта Иванюка, который подался на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Позже стало известно, что Мининфраструктуры сменило руководство в николаевском морпорту и прислало спецкомиссию для проверки финансовой деятельности экс-руководителя. Закончилось все тем, что в начале октября суд отказал Иванюку в восстановлении на должности.

После восстановления на должности в на основании судебного решения от 19 октября 2015 года Иванюк вернулся руководить филиалом АМПУ, но вскоре его снова отстранили от должности.

Напомним, что после того, как начальником Администрации Николаевского морского торгового порта летом 2016 года был назначен Александр Демьяненко, он издал приказ об утверждении Порядка привлечения физических лиц к подготовке управленческих решений в порту, а потом отдельным поручением «ввел» Виктора Козонака, Сергея Еременко и Владимира Пинькаса к участию в управлении портом. В результате все они стали его заместителями, после чего сотрудники Администрации порта назвали это новым «институтом смотрящих» на предприятии.

Более того, «помогать разобраться с ситуацией в порту» вместе с новоназначенным главой Николаевского филиала ГП «АМПУ» Александром Демьяненко в Николаев приехал и скандально известный экс-первый заместитель главы «Укроборонпрома» Сергей Пинькас, который становился фигурантом коррупционных скандалов, в частности, кода «подарил» папе завод в Херсоне.

Осенью 2016 года начальник НФ АМПУ Александр Демьяненко длительное время находился на больничном: Виктор Козонак уверял, что у него проблемы с сердцем и что ему кто-то угрожал, а заместитель НФ АМПУ Станислав Бибик говорил, что Демьяненко не вернется из больничного, так как не может работать с навязанной ему командой Пинькаса. В связи с этим Виктор Козонак был исполняющим обязанности начальника Администрации Николаевского морского порта.

Также сообщалось, что Козонак игнорировал запросы о своих помощниках и советниках.

В ноябре 2016 года сообщалось, что с каждого приходящего в Николаевский морской торговый порт судна новое руководство администрации порта (в том числе и Козонак) требует по 1 доллару за тонну наличными взамен на быструю его разгрузку. Таким образом, руководство НФ АМПУ получает в месяц около 1 миллиона долларов коррупционной прибыли.