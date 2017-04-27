В Николаеве полиция открыла уголовное дело за мирный пикет портовиков под проходной филиала АМПУ

Полиция открыла уголовное производство по факту проведения мирного пикета под проходной Николаевского филиала Администрации морских портов Украины, который уже на протяжении недели проводят представители стивидорной компании «Металл стивидоринг компани».

Об этом "Преступности.НЕТ" сообщило руководство компании, предоставив документальное подтверждение своих слов.

Как видно из ответа полиции на запрос директора «Металл стивидоринг компани», подписанного начальником Заводского отделения полиции Олега Гудымы, уголовное производство открыто по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Украины – «Противодействие законной хозяйственной деятельности».

Как известно, неделю назад николаевские портовики принесли шины к филиалу АМПУ, требуя чтобы их услышало руководство. Тогда с ними лично приехал общаться начальник Заводского отдела полиции города Николаева Олег Гудыма.

Позже сообщалось о том, что николаевские портовики добились того, что министр Омелян лично попытается разобраться в ситуации по НМТП.

Также стоит отметить, что во время сессии николаевского городского совета и сессии николаевского областного совета депутаты приняли решение о создании специальных комиссий, чтобы разобраться в происходящем в николаевском порту.