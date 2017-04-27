Порошенко, спустя полгода после конкурса, назначил главу Снигиревской РГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о назначении Инны Бойко главой Снигиревской районной государственной администрации.

Соответствующее распоряжение №93/2017-рп Президент Украины подписал в четверг, 27 апреля.

«Назначить Бойко Инну Владимировну головой Снигиревской районной государственной администрации Николаевской области с 28 апреля 2017 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», – говорится в распоряжении.

Стоит отметить, что конкурс на данную должность состоялся еще 11 ноября прошлого года, то есть полгода назад. И за это время Президент Украины Петр Порошенко не назначил победителя конкурса на должность.

Исполнять обязанности руководителя РГА все это время продолжал первый заместитель Андрей Бохонок, который известен тем, что неоднократно руководил избирательными кампаниями народного депутата Украины Игоря Бриченко, парторганизаций «Батьківщина» и «Народный фронт» в Снигиревском районе.

Напомним, в среду, 26 апреля, Президент Украины объявил конкурс на замещение вакантных должностей глав Баштанской и Новоодесской районных государственных администраций.