Китай и РФ опасаются, что США используют корейский кризис для расширения своей ПРО

Китай и Российская Федерация опасаются, что США используют кризис вокруг Северной Кореи для создания всемирной системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом передает BBC по итогам круглого стола на международной конференции по безопасности в Москве, которая прошла 26 апреля.

Сообщается, что в круглом столе принимали участие первый замначальника главного оперативного управления Генштаба РФ Виктор Познихир и замначальника главного оперативного объединенного штаба центрального военного совета КНР Цай Цзюнь. Представитель России выступил с докладом, посвященным изложению о якобы угрозе со стороны «европейского позиционного района» ПРО и введением в строй перехватчиков «SM-3 Block IIA», с помощью которых США смогут перехватывать большую часть российских баллистических ракет.

В то же время представитель Китая отметил, что КНР опасается размещения американской ПРО в Южной Корее, которое ускорит развитие Корейского кризиса и может быть прикрытием для вторжения в Северную Корею. Во-вторых, размещение ракет приведет к появлению системы, которая сможет отслеживать ракетные испытания Китая в северо-восточных районах и заливе Бохайвань.

«Мы можем полагать, что эти элементы могут осуществлять сдерживание КНДР, но в то же время они никак не могут сдерживать российско-китайские МБР», - в свою очередь заявил представитель США, директор вашингтонского Центра политического военного анализа Ричард Вейц.

Напомним, в США заявили о готовности нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.