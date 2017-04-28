Глава Николаевской ОГА Савченко: «Мы доказали, что способны принимать решения без «Оппоблока»

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, заявил, что на последней сессии областного совета было доказано, что решения в области могут приниматься без «Оппозиционного блока».

Соответствующее заявление он сделал в ходе сессии облсовета 27 апреля, после того, как члены фракции «Оппоблока» покинули сессионный зал после голосования по увольнению их коллеги Николая Кравченко с должности художественного руководителя Николаевского академического русского драматического театра.

- Я знал, что тут есть патриоты. И патриоты это самое важное. Сегодня у нас произошло важное событие: мы доказали нашему обществу, что мы способны проявить нашу четкую позицию, на которой ставит акцент наш президент. Я слышал, что кто-то из «Оппозиционного блока» (Вадим Олабин – ПН) хочет привлечь к уголовной ответственности президента. Но вы сами видите, что такими способами «Оппозиционный блок» руководил всегда и всегда пытался нас наклонить. Но сегодня мы доказали, что способны принимать решения без «Оппозиционного блока», - заявил Савченко.

При этом он добавил, что депутаты покинули сессионный зал, так как их шкурные вопросы не решаются, а вот вопросы жителей Николаевской области их мало волнуют.

- Я человек, который был на фронте. Я человек, который знает цену жизни. Я человек, который не может смотреть без слез на всё, что происходит в жизни общественности. Я именно тот человек, которого не надо уговаривать поехать на восток. Я именно тот человек, который зашел в парламент от фракции президента, и сегодня, я считаю, и президент, и фракция доказали, что они патриотичные. И сегодня вы доказали, что вы все мощная, патриотическая команда, - сказал Савченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на предыдущей сессии депутаты сняли с повестки дня все вопросы, которые накануне внес глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, после чего он покинул сессионный зал и за ним ушли все чиновники.

На этой же сессии данные вопросы голосовались без особого обсуждения и переголосований в связи с нехваткой голосов.