Крым попал в список территорий с худшим уровнем свободы СМИ в мире, – Freedom House

Аннексированный Россией Крым попал в десятку стран и территорий с худшим рейтингом свободы СМИ в мире, рядом с Азербайджаном, Кубой, Экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, Северной Кореей, Сирией, Туркменистаном и Узбекистаном.

Об этом заявили аналитики международной правозащитной организации Freedom House в ежегодном отчете «Свобода прессы-2017», сообщает Радіо Свобода.

По информации аналитиков, в целом в Украине последние демократические достижения улучшили ситуацию со свободой средств информации.

В то же время сомнения экспертов относительно обязательств правительства поддерживать независимость СМИ вызывают ограничения на работу российских медиа и «содействие «патриотическому» телевещанию».

«Столкнувшись с контролируемыми Кремлем СМИ, которые распространяют дезинформацию и подрывают легитимность украинской власти, правительство в Киеве, как и раньше, продолжает ограничивать доступ к многочисленным российским средствам массовой информации и запрещать въезд в страну десяткам российских журналистов», – говорится в пресс-релизе «Свобода прессы-2017: Темные времена свободы прессы», обнародованном Freedom House 28 апреля.

Как показывает последнее издание ежегодного доклада Freedom House, в 2016 году мировой уровень свободы прессы упал до самой низкой отметки за последние 13 лет из-за беспрецедентных угроз, с которыми сталкиваются журналисты и СМИ в ведущих демократических государствах, массовые преследования в авторитарных странах, а также движение России и Китая в сторону усиления их влияния за пределами своих границ. В частности, «Россию времен Владимира Путина» в Freedom House назвали «первопроходцем в глобализации государственной пропаганды».

Напомним, в 2016 году «Репортеры без границ» включили Владимира Путина в ТОП-12 мировых лидеров-врагов СМИ.