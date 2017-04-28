Глава Вознесенской РГА обвила депутатов райсовета в саботировании работы и лоббировании личных интересов

Наталья Баланюк Глава Вознесенской РГА Наталья Баланюк обвинила депутатов райсовета в саботировании работы администрации и лоббировании собственных интересов. В связи с возникшими проблемами Баланюк просит поддержки у главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

Об этом идет речь в письме председателя Вознесенкой районной государственной администрации, имеющемся в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

В своем письме Наталья Баланюк сетует, что 19 апреля на сессии райсовета депутаты раскритиковали ее годовой отчет о работе, а управляющий делами совета и депутат посоветовал сделать выводы.

Глава Вознесенской РГА отмечает, что подобного противостояния с депутатским корпусом не было до 11 апреля 2016 года. Баланюк связывает начало конфликта с депутатами с тем, что тогда был проведен конкурс на избрание перевозчика местного значения. Ранее значительную часть пассажирских перевозок в Вознесенском районе предоставляло ЧП «Ярошенко И.Т.», но победу на конкурсе в 2016 году одержало ООО «Гаджиев».

После провального для ЧП «Ярошенко И.Т.» конкурса, депутат райсовета и руководитель этого предприятия Руслан Ярошенко инициировал проверку конкурса, осуществляя таким образом давление на чиновников РГА.

«Одной из причин непринятия решения о принятии к сведению моего отчета было обвинение председателя постоянной комиссии по вопросам АПК Елиневского Ю.Ю о том, что райгосадминистрация уничтожила бизнес Ярошенко Р.И. и не стесняясь признался в том, что он защищает личные интересы своего коллеги и однопартийца. Часть депутатов все же пытались найти выход из этой ситуации, поскольку жители некоторых населенных пунктов не получают услуги по перевозке уже больше года, ведь Ярошенко Р.И. препятствует ООО «Гаджиев» выполнять условия договора и продолжает осуществлять незаконные перевозки пассажиров, но они не нашли поддержки большинства», – говорится в письме.

Еще одной причиной конфликта Баланюк называет то, что райгосадминистрация направляла депутату Юрию Елиневскому обращение с просьбой предоставить свою декларацию. Таким образом чиновники хотели проверить целесообразность и законность значительной спонсорской помощи Яструбиновскому сельсовету от имени госпредприятия исследовательского хозяйства «Зорі над Бугом», директором которого и является Елиневский. Наталья Баланюк считает, что дептутат Елиневский таким образом осуществляет себе пиар, готовясь к возможному выдвижению свое кандидатуры на выборах в Верховную Раду. Декларацию Елиневский так и не предоставил чиновникам.

Кроме того, глава РГА посетовала еще на депутата Сергея Дорошенко, который через суд пытается отобрать пастбища, которые находятся в коммунальной собственности.

В конце своего письма председатель Вознесенской райгосадминистрации просит губернатора Савченко проверить работу ГП «Зорі над Бугом» и его директора Юрия Елиневского, а также повлиять правоохранителей отреагировать на действия депутата Руслан Ярошенко в сфере пассажирских перевозок в районе.