В николаевской полиции сообщили о начале вступительной кампании в университеты МВД

Главное управление Нацполиции в Николаевской области предлагает желающим гражданам Украины поступать на обучение в университеты Министерства внутренних дел.

Об этом идет речь в сообщении ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что в Украине проходит вступительная компания в высшие учебные заведения системы МВД со специфическими условиями обучения, что подразумевает заключение контракта и обучение за счет государственного бюджета, получая при этом заработную плату (стипендию).

В этом году семь специализированных ВУЗов открыто для абитуриентов :

1. Национальная академия внутренних дел, http://www.naiau.kiev.ua/vstupnikam/ 2. Харьковский национальный университет внутренних дел, http://univd.edu.ua/dir/3/abiturientu 3. Днепропетровский государственный университет внутренних дел, http://dduvs.in.ua/dlya-vstupnikiv/ 4. Львовский государственный университет внутренних дел, http://lvduvs.edu.ua/ 5. Одесский государственный университет внутренних дел, http://oduvs.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-umovi-stupu-termini-ta-vartist-navchannya/ 6. Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренка, http://www.lduvs.edu.ua/start.php 7. Донецкий юридический институт МВД Украины, .http://www.dli.donetsk.ua/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

ГУНП в Николаевской области предлагает поступить на дневную форму обучения желающих граждан Украины, которым по состоянию на 31 декабря 2017 года исполнится не менее 17 лет.

«Для участия в отборе абитуриентам необходимо подать соответствующие документы для оформления личного дела, согласно ст.54 Закона Украины «О Национальной полиции», обратившись в отдел кадров территориального органа полиции или в сектор организации и проведения аттестации отбора полицейских Главного управления Национальной полиции области. Затем поступающим нужно пройти военно-врачебную комиссию и сдать экзамен по физической подготовке», – говорится в сообщении.

После чего абитуриентов направят в выбранные ими ВУЗы, где они пройдут творческий этап и собеседования.