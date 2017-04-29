«Сегодня работа нормальная»: нардеп Макарьян вспомнил, как «депутаты хотели снять» Москаленко

Давид Макарьян Народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Давид Макарьян, ранее критиковавший работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, заявил, что сегодня ее работа «конструктивная и нормальная».

Свое мнение он высказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его мнению, внеочередная сессия облсовета 27 апреля была первой, которую она вела «объективно и конструктивно».

При этом, вспоминая, как еще в сентябре прошлого года активно обсуждался вопрос о снятии Москаленко с поста, Макарьян заявил, что тогда каждая фракция высказала мнение, что их она «не устраивает». А сам он ей адресовал пожелание «задуматься о своих дальнейших действиях».

- Я полтора года назад поддерживал Викторию Москаленко на должность главы областного совета. Общаясь и с депутатами, проводя какие-то переговоры и понимая, что Виктория действительно сможет работать в правильном русле. На тот момент она была новая, она демократ, она честный и порядочный, правильный юрист. Потом прошло время, и депутаты подходили ко мне, и за сутки до голосования по Виктории Москаленко, когда ее хотели снять, не я, а депутаты, все главы фракций областного совета со мной собирались и я говорил: «Ребята, мне не важно, вам работать, ваше мнение». И каждая фракция высказала, что: «Виктория Москаленко нас не устраивает, мы хотим ее снять, к ней есть вопросы», - вспомнил Макарьян.

- На тот момент не было работы. шкурные вопросы они есть у каждого депутата областного совета, кстати. У каждого. К каждому можно предъявить претензии. Но в целом на сегодняшний день работа идет конструктивная и нормальная. На тот момент она была неконструктивная, они жаловались, и я как депутат Верховного Совета приехал посмотреть... - добавил нардеп.