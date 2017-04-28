Депутат Николаевского облсовета лично проверил, как в аптеках Николаева выполняется программа «Доступные лекарства»

На сессии Николаевского областного совета в четверг, 27 апреля, глава фракции партии «Відродження» Геннадий Рубский озвучил обращение по программе правительства «Доступные лекарства». Вопреки обещаниям премьер-министра Украины, программа, которая должна была начать свою работу 1 апреля, в Николаевской области все еще полноценно не работает.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

– С 1 апреля в Украине стартовала государственная программа «Доступные лекарства», согласно которой правительство должно компенсировать 100% стоимости некоторых медицинских препаратов. А именно, при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабета второго типа, а также при бронхиальной астме. Без преувеличения, запуск этой программы ждали многие украинцы, в том числе николаевцы. Мы констатируем факт, что программа нормально не работает. Просто пробуксовывает, - заявил депутат.

Геннадий Рубский лично посетил несколько аптек Николаева, где убедился, что лишь единицы уже заключили договора. Причины, которые были озвучены фармацевтами, разные – это и отсутствие реестров, и позднее информирование об актуальной стоимости товаров. Только две сети по состоянию на 27 апреля начали работу по программе «Доступные лекарства».

– Депутаты партии «Відродження» обратились к и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, для того, чтобы министерство вмешалось в ситуацию. И второй вопрос: мы хотим инициировать создание «горячей линии» при облгосадминистрации, по которой люди могут обратиться именно по этому вопросу и узнать, как реализовывается эта программа. А мы возьмем это под личный контроль, - заявил Рубский.

Глава областного совета Виктория Москаленко дала протокольное поручение направить в облгосадминистрацию обращение о проверке ситуации с этой программой и ускорить ее выполнение. Депутатский корпус единогласно поддержал инициативу партии «Відродження».

Народный депутат Украины, глава Николаевской областной организации партии «Возрождение» Артем Ильюк также подчеркивает, что депутаты «Відродження» уже не раз поднимали вопрос в парламенте о том, власть сегодня должна делать все, чтобы облегчить тяжелое положение народа страны, и результатом этих напоров на правительство стало то, что была создана программа «Доступные лекарства», которая должна была заработать по всей Украине. Но к сожалению, в Николаевской области, вот уже почти месяц прошел, а программа так и не заработала.