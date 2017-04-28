«У нас демократическая страна - каждый имеет право комментировать то, в чем ни черта не понимает», - Бирюков ответил Макарьяну

Глава Николаевской областной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Юрий Бирюков ответил на недавние заявления народного депутата Украины от БПП Давида Макарьяна, заявив, что считает его высказывания «фантазиями».

Об сообщает издание НикВести

Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат Украины Давид Макарьян заявил, что ему больно смотреть, как сегодня управляют Николаевской областной организацией партии «Блок Петра Порошенко – «Солидарность», раскритиковав нынешнего руководителя организации Юрия Бирюкова.

— У нас демократическая страна. У нас каждый имеет право комментировать то, в чем он ни черта не понимает. Пусть Давид Борисович (Макарьян, - прим.) определится, у истоков чего он стоял: УДАРА, БПП, Нашего Края, Движения новых сил Саакашвили. Пусть Давид определится, о какой партии он говорит, - сказал Юрий Бирюков.

По мнению Юрия Бирюкова, результаты прошлогодних выборов в объединенных территориальных общинах говорят о том, что в областной организации партии «БПП «Солидарность» дела идут «нормально».

— Результаты выборов, которые были в объединенных территориальных общинах в декабре, говорят о том, что у БПП дела идут неплохо. Мы выиграли в 14 из 19 объединенных территориальных общин, - отметил Бирюков.

Кроме того, внештатный советник Президента назвал предположением высказывания Давида Макарьяна о том, что ему якобы предлагали возглавить Николаевскую областную организацию партии «БПП «Солидарность».

— Он имеет право об этом думать. Это очевидно его предположения, точно так же, как и остальные его высказывания о том, что ему кто-то что-то в прошлый раз предлагал. Я знаю ситуацию чуть глубже, поэтому фантазии Давида я комментировать не буду, - подытожил Юрий Бирюков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат Украины Давид Макарьян заявил о том, что может подумать над предложением назначения его главой Николаевского БПП.