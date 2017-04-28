Порошенко определился с претендентом на должность главы НБУ, - СМИ

Президент прислушался к рекомендациям Валерии Гонтаревой, которая рекомендовала своим преемником главу австрийского банка и председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук вырвался в лидеры среди претендентов на должность главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg, со ссылкой на два анонимных источника.

Банкир должен заменить нынешнюю главу НБУ Валерию Гонтареву после 10 мая 2017 года.

Как пишет издание, новый глава регулятора должен приложить усилия на продолжение заложенных его предшественницей реформ финансового сектора и выполнить взятые перед МВФ обязательства.

Директор по коммуникациям Райффайзен Банка Аваль Наталья Марченко сообщила НВ Бизнес, что они пока не обладают какой-либо достоверной информацией относительно возможного решения президента Петра Порошенко: «Мы ждем официального решения». Сам Лавренчук на звонки НВ Бизнес не отвечал.

Одновременно, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) официально выступил за назначение руководителем Нацбанка именно Лавренчука. Как пишет агентство Reuters, о поддержке, в частности, заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

ЕБРР владеет блок-пакетом акций австрийского Райффайзен Банка Аваль, а также намерен войти в состав акционеров украинского Ощадбанка.