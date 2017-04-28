Николаевские портовики, протестовавшие целую неделю, добились подписания требуемого договора о доступе к причалу

Николаевский филиал Администрации морских портов Украины подписал договор с компанией «Металл стивидоринг компани», представители которой неделю протестовали в Николаеве, позволяющий судозаходы для обработки грузов на причале №12 Николаевского морского торгового порта.

Об этом говорится в сообщении на странице Профсоюза речного и морского транспорта НМТП в социальной сети Facebook.

Как удалось выяснить Преступности.НЕТ, договор подписан сроком до конца 2017 года.

Как известно, неделю назад николаевские портовики принесли шины к филиалу АМПУ, требуя чтобы их услышало руководство. Тогда с ними лично приехал общаться начальник Заводского отдела полиции города Николаева Олег Гудыма.

Позже сообщалось о том, что николаевские портовики добились того, что министр Омелян лично попытается разобраться в ситуации по НМТП.

Также стоит отметить, что во время сессии николаевского городского совета и сессии николаевского областного совета депутаты приняли решение о создании специальных комиссий, чтобы разобраться в происходящем в николаевском порту.

Позже стало известно, что николаевская полиция открыла уголовное дело за мирный пикет портовиков под проходной филиала АМПУ.