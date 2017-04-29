«Если бы завтра были выборы, ОппоБлок получил бы 35%...», - нардеп Вилкул

Если бы были назначены выборы, то "Оппоблок" получил бы 35% в Днепропетровской области и одно из первых мест по Украине.

Такое заявление после переизбрания главой Днепропетровской партийной организации "Оппозиционного блока" сделал народный депутат Украины Александр Вилкул, сообщает его пресс-служба.

Как сказано в сообщении, участники партийной конференции единогласно подтвердили полномочия Александра Вилкула как Председателя Региональной организации ОБ в Днепропетровской области, а также избрали 3 новых членов Политсовета областной парторганизации. Ими стали: Евгений Удод, Сергей Суханов и Наталья Начарьян.

- Поддержка ОппоБлока растет, потому что люди понимают - мы единственная реальная оппозиция к действующей власти. Сейчас у нас один из самых высоких рейтингов среди всех политических сил, а на Юго-востоке, в частности в Днепропетровской области – первое место. Если бы завтра были выборы, Оппозиционный блок получил бы поддержку 35% жителей Днепропетровской области. Это результат работы всех депутатов и партийцев. Я горжусь, что у меня такая команда, что мы всегда работали, работаем и будем работать для людей и ради людей, - заявил Александр Вилкул.

Как отмечает пресс-служба политика, одним из главных вопросов конференции стала подготовка к масштабному празднованию 9 Мая.

В рамках программы Александра Вилкула по поддержке ветеранов и ветеранских организаций во всех городах и районах Днепропетровской области состоятся торжественные мероприятия. В преддверии праздника традиционно пройдут масштабные акции по благоустройству памятных мест – будут приведены в порядок сотни памятников, мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны по всей Днепропетровщине.

На областной конференции также были выбраны 7 делегатов на VIII Съезд Оппозиционного блока: Александр Вилкул, Дмитрий Колесников, Константин Павлов, Дмитрий Шпенов, Андрей Гальченко, Артур Мартовицкий, Наталья Гончаренко.