Досоветовались: зачем власть затевает политреформу на своем «Титанике»

Поздно вечером на Банковой собрался стратегический совет. Но, несмотря на то, что темой дня было задержание НАБУ Николая Мартыненко, в администрации президента обсуждали совсем не это. На повестке дня были два других вопроса – политреформа и новый политический проект.

Наверное, на первый взгляд это может показаться смешным. Тем более, что высокие отношения внутри руководства страны и коалиции уже давно стали лучшей иллюстрацией поговорки "человек человеку волк".

Но несмотря на это они понимают, что досрочные выборы для них в лучшем случае путь в оппозицию, в худшем – судьба Виктора Ющенко. Поэтому команда власти пытается найти способы, как продержаться еще два года и попробовать пойти на второй срок, при этом удержав внутри себя тех игроков, которые уже готовы стоить самостоятельную карьеру.

Как и у кого возникла идея изменения в Конституцию, почему досрочные выборы не рассматриваются как вариант и чего опасаются участники коалиции, читайте дальше.

Головная боль Яценюка

Инициатором изменений в Конституцию около месяца назад выступил Арсений Яценюк. Из всех участников коалиции его позиции самые печальные.

Год назад, уходя в отставку, Яценюк вышел в президентские двери парламента с выражением "я вернусь". Несмотря на то, что он терял должность, тогда удалось выбить увеличение квоты НФ в Кабмине с 4 министров до 7. Также НФ сохранял за собой квоту на должность главы "Нефтегаза". И экс-премьера былуверен, что новый премьер не вытянет и его способности скоро понадобятся.

Яценюк исчез на некоторое время, а потом повеселевший вернулся в офис на Кловском спуске и решил заниматься партийным строительством к новым выборам. Задача была не из легких, потому что рейтинг партии упал за год до 2%.

Инициативе в партии очень обрадовались, провели встречу Яценюка с партактивом и даже заплатили денег на местах. Тогда же решили разработать стратегию действия на период штиля.

Была идея поездок по крупным областным центрам, но Яценюк не захотел. Надо признать, бывший премьер никогда не любил общения с электоратом. Еще в далеком 2012 из-за этого у него случился конфликт с тогда еще сидящим Юрием Луценко, потому что лидер объединенной оппозиции отказывался ездить на митинги ниже городов-миллионников.

В разгар Майдана американские технологи попытались применить к Яценюку кейс Обамы и сделать его ближе к народу. Но было видно, что Яценюк при этом сильно нервничает и переигрывает.

Поэтому летом прошлого года вместо того, чтобы общаться с бабушками, Яценюк выбрал для себя более привычное иностранное турне - США, Германия, Франция, Бельгия, и предпочел встречаться с политической элитой этих стран.

Тем не менее, при полном отсутствии работы с людьми почти на каждой фракции "Народного фронта" обсуждался вопрос досрочных выборов, а также того, что Владимир Гройсман будет премьером только до осени. Скорее всего, это была не более чем игра на нервах президента и премьера – если вы не будете удовлетворять наши желания, мы можем и выйти из коалиции.

"По сути, политика Яценюка была похожа на поговорку "горить сарай, гори і хата", он прекрасно понимал, что на выборах ничего не получит. Но потянет за собой и Порошенко, который хоть и проведет свою политсилу в парламент, но потеряет большинство и основные рычаги власти", - говорил тогда один из высокопоставленных политиков в окружении президента.

Год спустя риторика Яценюка на фракциях кардинально изменилась.

"В начале года он единственный раз вспомнил о том, что нужно поднять рейтинг партии хотя бы до 5%, но дальше говорил только о том, что проводить выборы сейчас нельзя. По его словам, у нас главными по подсчету голосов будут парни в балаклавах и с автоматами, что все будет в крови и мы не сможем подвести итоги голосования", - рассказывает один из депутатов.

А в начале апреля экс-премьер заговорил о политреформе с ослаблением позиции президента . По идее Яценюка, у президента стоит забрать даже МИД и Минобороны, а также право назначать глав ОГА. В то же время нужно усилить позиции премьера.

"У нас по существующим законам премьер чистый фунт, а должна быть парламентская республика", - объяснили эту идею в "Народном фронте". Хотя есть объяснение попроще - есть сомнения относительно того, станет ли Яценюк в ближайшее время президентом, но премьером можно попробовать. Точно так же как и помочь дружественному сейчас Владимиру Гройсману.

Стратегический совет

При первом обсуждении идеи Яценюка на стратегическом совете ее поддержали, как ни странно, не только Арсен Аваков и премьер Гройсман, но и бывший глава АП Борис Ложкин.

"Против был Юрий Луценко. А в итоге в конце собрания президент послал инициативу матом", - говорит собеседник INSIDER.

Воздержался тогда Александр Турчинов, у которого своя версия событий – вводить военное положение после взрывов в Балаклее.

Под влиянием Турчинова в "Народном фронте" также пошла дискуссия, даст ли политреформа желаемый результат. Поэтому там заодно стали обсуждать возможность обновления политсилы и вхождение в нее Владимира Гройсмана.

Очевидно, что о таком броуновском движении достаточно быстро узнали на Банковой. А, возможно, цель и была, чтобы узнали.

Дело в том, что новообразовавшийся тандем в НФ и премьера и так достаточно раздражает президента и его окружение.

"На сегодняшний день в Кабмине нововинницкие+Народный фронт+Супрун – это на одного больше, чем условные старовинницкие, то есть министры президента. Мало того, что Гройсман саботирует кадровые назначения через процедуру и.о., так у него еще и перевес в голосах, и президент такое терпеть не хочет", - говорит не под запись собеседник в близком окружении президента.

Судя по всему, именно это и стало причиной того, что с начала года от и.о. министра пытались избавиться. "Речь не о реформах и том, как она их проводит, а о том, что такого отродясь не было, чтобы в Кабмине год работал и.о., да еще и всю вертикаль себе назначил", - возмущается собеседник.

Кроме того, на Банковой давно подозревают, что премьер строит отдельно свою карьеру, пытаясь создать имидж реформатора и подбирая соответствующих людей.

"Вы же помните, как он хотел назначить в Кабмин Нефедова как главу Минздрава. Тогда президент не выдержал и спросил у соискателя: Киса, скажите, как художник художнику, а вы рисовать умеете?", - рассказывает один из участников кадровых торгов.

Сам премьер как известно на последней пресс-конференции заявил, что в президентских выборах принимать участие не собирается, но на должности планирует быть долго.

Несмотря на все трения, отправлять премьера в свободное плавание на Банковой пока тоже не спешат. Тем более, что голосов за его отставку пока в Раде никак не набирается. Да и на выборы идти не выгодно.

По последней социологии, которую показывали депутатам в АП, при досрочных перевыборах даже с учетом всех сателлитов у власти не будет большинства. Согласно социологии, которую подготовил Игорь Грынив для президента – он пока выигрывает 5% у Юрия Бойко, но проигрывает во втором туре президентских выборов Юлии Тимошенко.

Бесперспективная социология и угроза потерять все заставила участников совета отложить намерение перегрызть друг другу горло и попробовать еще раз договориться. Чему и было посвящено последнее собрание в пятницу.

Резать ленточки

На данный момент у президента нет другого шанса продлить свое будущее во власти (впрочем, как и у всех участников статсовета), кроме как создать и продать обществу некий позитивный кейс.

Пока на фоне "воровской" команды Януковича нынешняя не может похвастаться ни мостами, ни дорогами, ни стадионами. Оправдание, что в стране война, уже, похоже, не спасет никого.

"Единственный выход для нас – это за полгода до выборов начать усердно резать ленточки (открывать новые объекты). Правда, пока никто не представляет, что это может быть", - говорит источник в администрации президента.

По всей видимости, недавно полученные деньги пойдут на пару общенациональных проектов. А местные власти в рамках децентрализации попросят раскошелится на проекты в своих областях. После этого к этому добавят тезисы про "построили армию", "провели децентрализацию", "добились безвиза".

Интересно, что пока 5 реформ Гройсмана никто в этот позитив не ставит. Потому что, например, министр АПК Тарас Кутовой уже сейчас не знает, как успокаивать фермеров, которым негде брать деньги на выкуп земли и которые скоро придут в Кабмин с вилами, потому что уверены, что после реформы все земли скупят киевские и крупные агрохолдинги.

До прошлой пятницы президент был против политреформыю На последнем стратегическом совете стороны якобы продвинулись вперед, и нашли некий консенсус. Но дальше варианты развития событий расходятся.

Арсений Яценюк предлагает продвигать идею политреформы с усилением полномочий премьера, а Юрий Луценко – переформатировать или создавать новый проект с новым аполитичным названием. И только, если новые новые объекты не помогут, тогда еще и объявлять политреформу.

"Сейчас главное для власти перевести электорат из группы "кто угодно, только не эти" в группу "пусть уж лучше эти, чем те". Поэтому риторика будет где-то следующая. Вот мы сделали это, а если хотите возвращения олигархов идите к Юле, хотите манны небесной – в очередь к Ляшко, хотите, чтобы всех перевешали – обращайтесь к "Азову", а нужна небольшая индульгенция в списке висельников – можете поторговаться со "Свободой", - говорят в окружении президента.

Что до изменений в Конституцию, то на Банковой понимают, что эту идею трудно "продать" населению.

"Единственный аргумент, что у нас постоянный конфликт президента и премьера и это надо как-то решить", - говорит один из участников стратегического совета.

Скорее, ее "наполнят" товаром для парламента, а также попробуют снизить стоимость кресла президента и таким образом уменьшить количество претендентов.

Действительно, в Оппоблоке могли бы согласиться на должность сильного премьера при слабом президенте, но тамошние игроки отлично понимают, что ни Петр Порошенко, ни Юлия Тимошенко в слабого президента играть не будут. А добровольно голову на плаху класть не имеет смысла. Принудить их к этому можно разве что абсолютным разрушением бизнеса.

Поэтому несмотря на то, что участники стратегического совета говорят о прогрессе в дискуссии по политреформе и партии, пока это больше похоже на внутреннюю попытку группы сыграть в некую общую игру, чтобы не убить друг друга. А также дать обществу некую тему, которая будет отвлекать от других, куда более болезненных.

Татьяна Николаенко, INSIDER