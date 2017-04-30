США передали 500 радиостанций украинским пограничникам

Министерство обороны США передало Государственной пограничной службе Украины мобильный центра управления, контроля и связи и более 500 радиостанций, оснащенных новейшими технологиями.

Об этом идёт сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

Так, в пятницу, 28 апреля, в присутствии посла США Мари Йованович и президента Украины Петра Порошенко, состоялась торжественная церемония передачи Министерством обороны США Государственной пограничной службе Украины современных, защищенных средств радиосвязи.

Отмечается, что этот центр и более 500 радиостанций, оснащенных новейшими технологиями, позволят обеспечить линию надежного и защищенного связи между руководством Государственной пограничной службы Украины и пограничниками на местах.

Ранее сообщалось, что Украина получит финансовую и техническую помощь от Норвегии на $25 миллионов.