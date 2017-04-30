На Николаевщине в заброшенный колодец провалилась корова - её достали спасатели

Николаевские спасатели помогли жителям села Великоалександровка достать корову, которая провалилась в заброшенный колодец.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, в пятницу, 28 апреля в 16:00 на пункт связи 17 Государственной пожарно-спасательной части по охране Казанковского района позвонила женщина и просила помочь достать корову из заброшенного колодца. Она рассказала, что по ул. Херсонской с. Великоалександровка, во время выпаса, ее животное упало в колодец. Своими силами жители села достать животное не смогли.

Дежурный караул подразделения вместе с местными жителями осторожно подхватили животное с помощью пожарных рукавов и достали на поверхность.

Ранее сообщалось, что ловцы николаевского КП «Центр защиты животных» достали собаку из 8-метрового коллектора.