Вместо поддержки протестовавших в Николаеве портовиков, в «Народном фронте» потребовали дать оценку «кучке кукловодов»

Мериков, Бриченко, Креминь (фото: НикВести) Николаевские народные депутаты от "Народного фронта", входящие в орбиту влияния экс-губернатора Николаевщины Вадима Мерикова, усмотрели в протестах николаевских портовиков руку "кучки кукловодов" и обвинили руководство профсоюза НМТП в использовании людей в "лоббировании собственных подковерных кадровых вопросов".

Об этом свидетельствует заявление, подписанное николаевскими нардепами-"фронтовиками" Кремнем, Бриченко и Пидберезняком.

Как известно, неделю назад николаевские портовики принесли шины к филиалу АМПУ, требуя чтобы их услышало руководство. Протестующие обратились за помощью в разные инстанции, в том числе и потребовали от нардепов от «НФ» взять политическую ответственность за ситуацию в НМТП. Спустя неделю протестов, николаевские портовики добились выполнения ряда требований со стороны руководства николаевского филиала АМПУ.



В отличии от депутатов Николаевского городского и областного советов, которые пообещали поддержку портовикам, народные депутаты от партии "Народный фронт", вместо поддержки требуют от правоохранительных органов разобраться с теми, кто вывел людей на протесты.

"Николаевский порт всегда был и остается важным стратегическим объектом, который, к сожалению, нередко попадает под прицелы кучки кукловодов. Жаль, что руководство профсоюза порта играет в этом спектакле далеко не последнюю роль. Забывая, что профсоюз, призванная защищать права и интересы работников, лоббирует, к сожалению, подковерные кадровые вопросы. Мы осуждаем действия тех, кто использует трудовой коллектив в своих личных интересах. Тех, кто превращает мирные собрания на провокации. Тех, кто, манипулируя ветеранами отрасли, подстрекает людей на радикальные действия. Несмотря на то, что деятельность морпорта находится на личном контроле Министра инфраструктуры Украины Владимира Омельяна, мы уже обратились к своим коллегам из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта, а также в Генеральную прокуратуру Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что николаевская полиция открыла уголовное дело за мирный пикет портовиков под проходной филиала АМПУ.

Стоит отметить, что ранее николаевские портовики заявляли, что за нынешними руководителями Николаевского филиала АМПУ, в том числе за руководителем Виктором Козонаком, стоит глава МВД Украины Арсен Аваков и именно поэтому нынешнее руководство НФ АМПУ "творит, что хочет".

Примечательно, что и подписавшиеся под обращением нардепы, входят в орбиту влияния экс-губернатора Николаевщины Вадима Мерикова, который, как и Аваков, является членом партии экс-премьер-министра Арсения Яценюка "Народный фронт".

Напомним, ранее сообщалось о том, как депутат николаевского горсовета от «Самопомощи» в ходе сессии отчитывался СМС-ками перед главой профсоюза НМТП о том, что поднял вопрос по порту.

Как известно, неделю назад николаевские портовики принесли шины к филиалу АМПУ, требуя чтобы их услышало руководство. Тогда с ними лично приехал общаться начальник Заводского отдела полиции города Николаева Олег Гудыма.

Позже сообщалось о том, что николаевские портовики добились того, что министр Омелян лично попытается разобраться в ситуации по НМТП.

Также стоит отметить, что во время сессии николаевского городского совета и сессии николаевского областного совета депутаты приняли решение о создании специальных комиссий, чтобы разобраться в происходящем в николаевском порту.