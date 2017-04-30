Депутату Киевского облсовета от «Свободы» вынесли меру пресечения и установили сумму залога - 600 тысяч гривен

В пятницу, 28 апреля, по ходатайству столичной прокуратуры Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей председателю постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского облсовета Максиму Запаскину.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Ранее сообщалось, что 27 апреля Максим Запаскин был задержан СБУ за коррупционное преступление. Депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тысяч долларов США за согласование возглавляемой ним комиссией проекта решения Киевского областного совета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за принятие всех зависящих от него мер по принятию этого решения на сессии Киевского областного совета.

Одновременно суд определил в качестве альтернативы возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен.