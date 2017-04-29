«Лучше поздно, чем никогда»: мэр Одессы Труханов решил ветировать одиозное решение горсовета о возвращении старых названий улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение ветировать решение городского совета от 26 апреля об отмене переименования ряда улиц и переулков областного центра в рамках декоммунизации.

Об этом сообщает глава МВД Арсен Аваков.

"Геннадий Труханов принял мудрое решение - не подписывать одиозное голосование горсовета последнего времени, вызвавшее такой негатив в обществе", - написал на своей странице в Facebook Аваков.

Как известно, 26 апреля Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал экс-глава областной государственной администрации Михеил Саакашвили. В частности, Одессе вернули улицу 25-й Чапаевской дивизии, улицу и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д.

В пятницу 28 апреля суд отменил переименование улиц в Одессе, а ранее Прокуратура Одесской области по факту переименования начала уголовное производство по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Помимо этого, по словам Арсена Авакова, поздно вечером он вместе с главой АП Игорем Райниным и мэром Одессы Геннадием Трухановым - "провели очень хороший, аргументированный разговор о попытках определенных сил дестабилизировать ситуацию в Одессе накануне майских дат".