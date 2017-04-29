Интерпол отказал в ходатайстве РФ об аресте Яценюка за «убийства» в Чечне, - Аваков

Ходатайство Российской Федерации в Интерпол об аресте Арсения Яценюка является полным абсурдом и попыткой политически мотивированного преследования.

Об этом на странице в Facebook написал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол - как адекватная и солидная международная правовая организация - согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ", - написал министр.

"Надеюсь, что этот казус отрезвит опившихся водой "Ессентуки" маргиналов! С другой стороны, уверен, что сочиненный фантазерами из российского Следственного комитета информационный повод еще раз привлечет внимание международной общественности к факту незаконного ареста и применения пыток в российских тюрьмах к Николаю Карпюку и Станиславу Клыху!" - добавил он.

Аваков также напомнил "фабулу дела":

"Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями в (цитирую): "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.

Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За три дня Арсению предъявляют 30 убитых и 13 раненых!"