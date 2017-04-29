В городах России проходят антипутинские акции «Надоел» – уже есть случаи задержаний

В Москве несколько десятков человек пришли на акцию «Надоел» с требованием, чтобы президент РФ Владимир Путин не баллотировался в 2018 году, пишет «Униан».

Как отмечается в сообщении, на Славянской площади в центре Москвы к 13.00 были усилены меры безопасности, было припарковано несколько десятков автозаков и автобусов полиции. Освещать мероприятие прибыли десятки журналистов. Первые участники акции начали появляться около 14.00. Они были одеты в желтые футболки с надписью «Надоел» или серые регланы, на которых изображена карикатура – ракета с надписью «Надоел» и президент РФ внутри.

Полиция начала предупреждать собравшихся, что акция не согласована и предложили проследовать к администрации президента РФ и оставить свои петиции.

Известно, что акции проводит движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия» сразу в нескольких городах. На месте акций проводится опрос о политической системе в РФ.

В числе прочих респондентам задается вопрос о том, что именно должен предложить кандидат, чтобы участник пришел на выборы. Среди разных вариантов ответов предлагается выбрать и такие: «Поддерживать присоединение Крыма к России» и «Настаивать на сближении РФ с Западом». Анкету в открытую фотографировать социологи не разрешают.

Как сообщает издание «Дождь», в Санкт-Петербурге полиция задержала участников акции. По данным телеканала, всего были задержаны около 40 человек. По информации «Открытой России», полиция задержала около 30 человек. Первоначально сообщалось о 15 задержанных. Акция «Надоел» в Петербурге проходила у станции метро "Горьковская". Один из участников акции вел трансляцию с места акции в Periscope.

Позднее движение «Открытая Россия» сообщило, что в Казани на несогласованной акции также начались задержания. Участники акции транслировали это в Periscope. Ранее сообщалось о задержаниях в Кемерове. Там акция также была не согласована с городскими властями. По разным данным, задержали от 16 до 20 человек.