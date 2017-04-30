Нардеп Вилкул стал представителем Ассамблеи Европейских регионов в Украине

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул стал представителем Ассамблеи Европейских регионов в Украине.

Такое решение было принято исполнительным комитетом Ассамблеи Европейских регионов (АЕР) в Лондоне, сообщает пресс-служба политика.

В сообщении отмечается, что Ассамблея Европейских регионов является старейшей неправительственной региональной сетью, объединяющей более 200 регионов по всей Европе. Межрегиональная деятельность АЕР послужила основой для создания Комитета регионов Европейской Комиссии.

- Европейские регионы заинтересованы в развитии отношений с Украиной. Совместно с господином Вилкулом мы готовы продвигать в Украине лучшие практики регионального управления, децентрализации и развивать совместные проекты в различных сферах – экономической, культурной и образовательной. Мы также готовы делиться опытом по актуальным для Украины темам, в частности, по решению гуманитарных проблем, - отмечает президент организации АЕР Ханде Базатли.

В свою очередь, Александр Вилкул, во время встречи с Ханде Базатли подчеркнул, что Украине необходимо формировать прагматичные отношения с Европой на основании взаимных интересов.

"Европейская интеграция Украины должна быть наполнена не лозунгами, а конкретными проектами развития, положительный эффект которых ощутят украинцы. Развитие межрегиональных отношений является основой для сотрудничества на центральном, межгосударственном уровне", - цитирует Вилкула пресс-служба политика.

Ханде Базатли напомнила, что с Вилкулом АЕР сотрудничает с 2011 года.

"Мы видим в нем, как представителе АЕР, серьезный потенциал. Как губернатор Днепропетровской области, а впоследствии вице-премьер-министр и член парламента, он принимал активное участие в выстраивании конструктивных отношений между областями Украины и членами АЕР", - приводит слова Ханде Базатли пресс-служба Вилкула.

В сообщении отмечается, что при поддержке Вилкула, в 2013 году в Украине, в Днепропетровске, была проведена масштабная Конференция АЕР, в которой приняли участие около 200 делегатов - депутаты Европарламента, руководители дипломатических учреждений, губернаторы регионов стран ЕС, руководители регионов Украины и представители стран-участниц Восточного партнерства ЕС. В Днепропетровском регионе было открыто представительство АЕР.