Меркель заявила, что введение Турцией казни стало бы концом переговоров

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для Европы неправильно отворачиваться от Турции, но такие шаги, как введение смертной казни, станут концом переговоров о вступлении страны в ЕС.

Об этом она заявила в интервью редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland, передаёт Lb.ua.

«Введение Турцией казни стало бы концом переговоров», - сказала Меркель.

Глава правительства подчеркнула, что следует с серьезностью отнестись к критическим замечаниям Венецианской комиссии по поводу изменений в турецкую конституцию, а также что ЕС ждет от Анкары реакции на указания о нарушениях в процессе проведения референдума 16 апреля. В то же время Меркель подчеркнула, что «в интересах Германии и ЕС, чтобы Европа и Турция полностью не отвернулись друг от друга». Но подход к отношениям должен строиться на основе европейских ценностей.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 апреля 2017 года, согласно результатам голосования на референдуме, увеличение полномочий президента Турции поддержали 51,2% избирателей. Теперь президент Турции может сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он считается одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят в 2019 году.