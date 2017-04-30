В Минске арестовали лидера оппозиции Николая Статкевича

Оппозиционного белорусского политика Николая Статкевича арестовали в Минске на пять суток.

Об этом сообщает DW.

Об аресте Статкевича сотрудники Ленинского РУВД Минска сообщили его жене Марине Адамович 29 апреля. Перед этим она начала поиски политика, который не выходил на связь.

Пока о причинах административного ареста не сообщают.

Николай Статкевич призвал своих сторонников выйти 1 мая на митинг против политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Он подчеркивал, что не намерен просить у власти разрешения на проведение акции.

Ранее сообщалось, что специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харасти призвал официальный Минск прекратить запугивание и насилие в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, журналистов и представителей политической оппозиции.