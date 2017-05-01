Трамп пригласил в Белый дом президента Филиппин, назвавшего Обаму «сыном шл*хи»

Президент США Дональд Трамп во время «дружеского» телефонного разговора пригласил президента Филиппин Родриго Дутерте посетить Вашингтон с официальным визитом.

Об этом сообщили в Белом доме, передает «Reuters».

Президенты обсуждали объявленную Дутерте войну наркотикам и союзничество двух стран, а также угрозу со стороны Северной Кореи, говорится в заявлении.

Западные лидеры стараются не общаться с одиозным лидером Филиппин, который не раз подвергался международному осуждению за его жесткую антинаркотическую кампанию, в результате которой погибли тысячи человек.

«Президент Трамп пригласил президента Дутерте в Белый дом для обсуждения важности союзнических отношений между США и Филиппинами, которые сейчас развиваются в позитивном направлении», — сообщили в Белом доме.

Как известно, возглавив страну в 2016 году, Дутерте пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву — в случае необходимости — миллионы жизней. В декабре прошлого года он признался, что лично убил трех наркоторговцев. Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди.

За методы ведения борьбы с преступностью Дутерте критиковал в том числе предшественник Трампа Барак Обама. В результате отношения двух стран резко ухудшились: филиппинский лидер дважды публично обозвал Обаму «сукиным сыном» и сказал, что больше никогда не поедет в США.