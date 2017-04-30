Профсоюз НМТП попросил николаевских нардепов от БПП вмешаться в ситуацию вокруг порта

Профсоюз Николаевского морского торгового порта обратился к народным депутатам Украины, избранным от партии БПП, Борису Козырю, Давиду Макарьяну, Александру Ливику и Александру Жолобецкому с просьбой вмещаться в ситуацию и прекратить произвол руководства Николаевского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Об этом идет речь в письме на имя народных депутатов, подписанном председателем профсоюза Василием Иванюком.

"Обращаемся к Вам от имени многотысячного трудового коллектива Николаевского морского порта, который крайне возмущен произволом руководства Николаевского филиала Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». В последнее время в Николаевском морском порту сложилась ситуация, когда нынешнее руководство Филиала завело в порт и назначило на руководящие должности людей, которые ни дня не работали в порту, и фактически в Филиале укоренилась практика «смотрящих». Многотысячный коллектив порта возмущен тем, что одно из существенных действий нового руководства - это увольнение профессионалов, работавших много лет при разной власти и которые знают свою работу, а новые кадровые назначения - это около 70-ти не профессионалов портовой отрасли. Николаевский морской порт разрушается. Почти 100 работников уволены, из них около 50 кадровых портовиков, которые имеют богатый опыт работы, обратились уже в суд по защите своих трудовых прав. Растет социальное напряжение в трудовом коллективе", - говорится в обращении.

"Трудовой коллектив и ветераны труда Николаевского морского торгового порта вынуждены обратиться к Вам лично при поддержке и помощи в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг запрета начальником Николаевского филиала ГП «АМПУ» Козонак В.М. осуществлять предпринимательскую деятельность на территории порта ООО «Металл Стивидоринг Компани», которая перегружает металлопродукцию украинского производителя - ООО «Метинвест Шиппинг». Так, руководитель МФ ГП «АМПУ» Козонак В.М. безосновательно прекратил действие договора с ООО «Металл Стивидоринг Компани» (далее - ООО "МСК"), предусматривавший возможность доступа к причалу № 12 порта и осуществления перегрузочных работ. В результате без работы остались более 230 высококвалифицированных портовых специалистов (докеры, Тальмана т.д.). Уже шестые сутки проходит акция протеста работников под зданием МФ ГП «АМПУ», но руководство заблокировало вход в администрацию, и Козонак В.М. даже не вышел к работникам", - говорится в обращении.

По мнению портовиков, своими непрофессиональными действиями Козонак дискредитирует работу государственных органов управления Украины и ставит под сомнение реализацию важных государственных планов.

"Наши многочисленные обращения и в Министерство инфраструктуры Украины и в ГП «Администрация морских портов Украины», не принесли положительного результата. Учитывая изложенное, просим Вас срочно вмешаться в ситуацию, которая наносит колоссальный вред имиджу власти Украины. Выражая мнение членов профсоюза и учитывая то, что назначение руководящего состава НФ ГП «АМПУ» подписывает руководитель министерства инфраструктуры Украины, обращаемся именно к вам, как к членам партии "Блок Петра Порошенко"-«Солидарность», которая формирует коалицию, с просьбой обратить внимание на события, происходящие на предприятии и выразить наши мысли руководству партии БПП «Солидарность», которую хотят опорочить действиями против многих семей уже завтра могут остаться без средств к существованию", - подытожил в своем обращении Василий Иванюк.

Как сообщалось ранее, Николаевский филиал ГП «АМПУ» лишил стивидорную компанию «Металл стивидоринг компани» возможности работать на 12-м причале. Из-за этого на складах компании скопился экспортный металл, а на рейде ждет погрузки судно, которое не может зайти в порт без разрешения. В компании считают, что это самоуправство и злоупотребление монопольным положением АМПУ. В четверг состоялись переговоры с руководителем николаевского филиала АМПУ Виктором Казанаком, который сообщил, что при передаче определенного пакета документов договор будет подписан. Портовики указанный пакет документов привезли, но, по их словам, руководитель местного АМПУ сбежал. Пакет документов они официально зарегистрировали в канцелярии администрации, однако, никаких действий не последовало.

Позже, николаевские портовики добились того, что министр Омелян лично попытается разобраться в ситуации по НМТП.