КНДР пригрозила уничтожить атомную подлодку ВМС США с ракетами Tomahawk

Северная Корея пригрозила уничтожить атомную подводную лодку "Мичиган" ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан.

Об этом пишет южнокорейское агентство "Енхап" со ссылкой на сообщение северокорейского пропагандистского портала Uriminzokkiri.

"В тот момент, когда "Мичиган" попробует хотя бы пошевелиться, он будет обречен на жалкую судьбу превращения в подводный призрак, неспособный вернуться на поверхность", - обещают авторы сообщения.

По их словам, "срочная переброска атомной подлодки в воды в районе Корейского полуострова, которая совпала по времени с отправкой туда ударной авианосной группировки, призвана еще больше усилить военные угрозы против нашей республики".

Атомная субмарина "Мичиган" типа "Огайо" зашла в южнокорейский порт Пусан в начале текущей недели. Она должна присоединиться к ударной группе авианосца "Карл Винсон", которая проводит совместные учения с кораблями Морских сил самообороны Японии недалеко от Корейского полуострова.

В настоящее время ВМС США располагают четырьмя атомными подводными крейсерами - носителями крылатых ракет, перестроенными из первых кораблей серии стратегических ракетоносцев типа "Огайо". В ходе модернизации 22 из 24 ракетных шахт, исходно предназначенных для размещения баллистических ракет Trident C-4, были переделаны под пусковые установки крылатых ракет семейства UGM-109 Tomahawk (до 154 единиц).

Напомним, 25 апреля атомная подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Южную Корею - КНДР отложила учения.