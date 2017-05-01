Никаких уголовных дел на и.о. министра здравоохранения нет, - ГПУ

Генпрокуратура не открывала уголовных производств в отношении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Таким образом, хочу опровергнуть слова директора НАБУ А. Сытника. ГПУ и МВД только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы», — написала Сарган. «Отмечу еще раз — Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства», — добавила пресс-секретарь главы ГПУ.

Как сообщалось ранее, Сытник анонсировал создание в НАБУ подразделения для борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения: «запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое как раз будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, которая касается сферы Минздрава. Поэтому Вы (Ульяна Супрун, — ред.) в нашем лице имеете надежного партнера. Мы надеемся на взаимную поддержку», — заявил он.

Также Сытник заявил: «Знаю, что по Уляне были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает человека, который хочет что-то изменить в Украине. Это знаки, что человек идет правильным путем».