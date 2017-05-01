Городские власти Николаева запретили проведение массовых мероприятий 1 и 2 мая

Исполнительный комитет Николаевского городского совета своим решением запретил проведение массовых мероприятий 1 и 2 мая в городе Николаеве.

Текст решения опубликован на сайте Николаевского городского совета.

«С целью обеспечения общественного порядка на территории города Николаева во время майских праздников 1-2 мая 2017 года, для повышения мер безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению террористических актов, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий, учитывая обращение главного управления Национальной полиции в Николаевской области от 28.04.2017 №723 / 01 / 23-2017, информацию управления Службы безопасности Украины в Николаевской области по уровню террористической угрозы на территории области, руководствуясь ст.ст. 38, 73 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» исполком городского совета:

РЕШИЛ:

1. Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 мая 2017 года.

2. Рекомендовать Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области (Морозу), управлению Службы безопасности Украины в Николаевской области (Ляху) принять необходимые меры по усилению безопасности людей в местах их массового пребывания и обеспечение общественного порядка на территории города Николаева, предотвращение, выявление и пресечение террористической деятельности, обеспечения безопасности объектов возможных террористических посягательств», - говорится в решении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко на своей странице в соцсети написал, что он обратился к областной власти всех уровней с просьбой воздержаться от проведения массовых мероприятий.

«Обращаюсь к руководителям всех органов власти в Николаевской области: воздержитесь от проведения любых массовых мероприятий и осуществите соответствующую работу среди населения. Главная задача на сегодня - не допустить провокаций и обеспечить безопасность людей. Сепаратизма не будет!», - написал Савченко.

Также ранее сообщалось о том, в Николаеве СБУ и полиция в преддверии майских праздников усилили антитеррористические меры безопасности