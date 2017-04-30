Мэром Снигиревки избрали бывшего милиционера Леонида Голоблю

Городским головой города Снигиревка Николаевской области стал экс-милиционер Леонид Голобля.

Об этом сообщает Федор Левченко, приводя предварительные результаты голосования, которое состоялось в воскресенье тридцатого апреля.

Так, по информации Левченко, уже завершился подсчет голосов на выборах мэра города Снигиревка и есть предварительные результаты:

1. Леонид Голобля -- 896 голосов, 36,63 %

2. Александр Воробьев -- 733 голоса, 29,97 %

3. Александр Долина -- 233 голоса, 9,53 %

4. Игорь Пикуль --185 голосов, 7,56 %

5. Виктор Рудый -- 112 голосов, 4,58 %

6. Виктор Макаров -- 81 голос, 3,31 %

7. Сергей Писаренко --7 голосов, 2,33 %

8. Наталья Чимбир -- 50 голосов, 2,04 %

Испорченных бюллетеней -- 99 штук, 4,05 %

Явка составила 2444 избирателя, из 10529.

По словам Левченко, "это очень знаковая победа...".

Стоит отметить, что Леонид Голобля экс-работник милиции в свое время возглавлял Снигиревский РОВД Николаевской области и Ленинский РОВД города Николаева.

Напомним, экс-мер Снигиревки Александр Ларченко, после того, как ряд депутатов горсовета объявили ему "войну" подал в отставку. После этого были назначенные внеочередные выборы.