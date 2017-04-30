Мэром Снигиревки избрали бывшего милиционера Леонида Голоблю

Городским головой города Снигиревка Николаевской области стал экс-милиционер Леонид Голобля.
Об этом сообщает Федор Левченко, приводя предварительные результаты голосования, которое состоялось в воскресенье тридцатого апреля.
Так, по информации Левченко, уже завершился подсчет голосов на выборах мэра города Снигиревка и есть предварительные результаты:
1. Леонид Голобля -- 896 голосов, 36,63 %
2. Александр Воробьев -- 733 голоса, 29,97 %
3. Александр Долина -- 233 голоса, 9,53 %
4. Игорь Пикуль --185 голосов, 7,56 %
5. Виктор Рудый -- 112 голосов, 4,58 %
6. Виктор Макаров -- 81 голос, 3,31 %
7. Сергей Писаренко --7 голосов, 2,33 %
8. Наталья Чимбир -- 50 голосов, 2,04 %
Испорченных бюллетеней -- 99 штук, 4,05 %
Явка составила 2444 избирателя, из 10529.
По словам Левченко, "это очень знаковая победа...".
Стоит отметить, что Леонид Голобля экс-работник милиции в свое время возглавлял Снигиревский РОВД Николаевской области и Ленинский РОВД города Николаева.
Напомним, экс-мер Снигиревки Александр Ларченко, после того, как ряд депутатов горсовета объявили ему "войну" подал в отставку. После этого были назначенные внеочередные выборы.