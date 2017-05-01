В центре Николаева «люстрировали» депутата от «Оппоблока» - его закидали яйцами и обсыпали мукой

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Андрей Гроза
В Николаеве в районе улицы Набережной днем 29 апреля представители правых организаций закидали яйцами и обсыпали мукой депутата Березанского районного совета от «Оппозиционного блока» Андрея Грозу.

Отметим, что Гроза также является главой партийной организации «Оппоблока» в Березанском районе. Ответственность за акцию взяли на себя «подразделение «Никто кроме нас» Украинской добровольческой армии Херсонщины, совместно с Николаевским центром «ДІЯ».

«Он с нетерпением ждет прихода «русского мира» на украинские земли и ненавидит все украинское. Даже своих детей отправил учиться в Питер, потому что именно там учился его кумир – агент КГБ Путин. И чтобы николаевский депутат задумался, патриоты провели «обряд люстрации» в отношении представителя местной «пятой колонны», - пишет о Грозе пользователь Дмитрий Дым в «Facebook».

Напомним, ранее Андрей Гроза согласился с предложением люстрировать главу Николаевской ОГА Алексея Савченко. При этом Гроза заявлял, что «демарш губернатора показал лицо не политика и руководителя, а мальчишки, у которого отобрали конфету». Также Гроза ушел от ответа на требование признать Россию страной-агрессором.

Вадим Богданов

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