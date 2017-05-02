Япония направила свой крупнейший военный корабль «Идзумо» к берегам КНДР

Крупнейший корабль морских сил самообороны Японии (японской армии) «Идзумо» будет охранять американские суда снабжения, которые сопровождают авианосец «Карл Винсон» в походе к Корейскому полуострову.

Об этом сообщает «ВВС».

Это первая операция Японии после изменения законодательства о роли вооруженных сил страны. Вертолетоносец «Идзумо» будет задействован для охраны судна, которое сейчас направляется для дозаправки кораблей ВМС США, в том числе авианосца «Карл Винсон», который в субботу достиг берегов Корейского полуострова и начал совместные маневры с южнокорейским флотом. Операция проходит на фоне резкого обострения ситуации на полуострове. Эсминец-вертолетоносец «Идзумо» должен встретиться с американским судном и сопроводить его до острова Сикоку.