Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил свою бывшую соперницу на выборах Хиллари Клинтон в том, что ее окружение имеет связи в России.

Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает «Лига.net».

- Есть Подеста (Джон Подеста, глава избирательного штаба Клинтон), у которого, как я понимаю, есть компания с братом в России. Муж Хиллари произносит речи в России. Хиллари заключала урановую сделку с Россией. Никто об этом не говорит, - отметил Трамп.

Президент США также отметил, что Подеста и Демократическая партия не дала доступ ФБР к своим серверам после заявлений о взломе их почты во время избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что ФБР получило информацию, свидетельствующую о том, что члены команды Трампа могли работать с российскими оперативниками в процессе публикации информации, помешавшей президентской кампании Клинтон.