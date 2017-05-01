Кандидат в президенты Франции Макрон пригрозил ЕС выходом страны с сообщества

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода Франции из состава ЕС (Frexit).

Об этом Эммануэль Макрон заявил в интервью BBC, передает «Украинская правда».

«Я проевропейский кандидат, на протяжении кампании я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, потому что считаю их чрезвычайно важными для французского народа и места нашей страны в эпоху глобализации», – заявил Макрон.

Несмотря на проевропейскую позицию, лидер движения «Вперед!» настаивает на изменениях в ЕС, объясняя это тем, что французы «очень обозленные, нетерпеливы, а дисфункция ЕС не может оставаться постоянной».

Макрон отметил, если он позволит функционировать ЕС без изменений, с его стороны это будет «предательством».

«А я этого не хочу, потому что на следующий день мы получим Frexit или снова «Национальный фронт», – подчеркнул Макрон.

Отметим, второй тур президентских выборов во Франции, в который вышли центрист Эммануэль Макрона и лидер ультраправых Марин Ле Пен, состоится 7 мая. При этом опросы прогнозируют Макрону убедительную победу с результатом 60%.

Напомним,