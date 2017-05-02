В администрации Трампа рассматривают ужесточение наказания за клевету

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения наказания за клевету.

Об этом в эфире телеканала ABC заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, передает «РБК-Украина».

«Его спросили, намерен ли глава государства внести поправки в законы страны о клевете. Мы изучаем этот вопрос, изучаем, как обеспечить исполнение (поправок в закон в случае их принятия)», – сказал Райнс Прибас.

По его словам, иные аспекты данной темы, например, насколько кардинальные изменения предполагается внести в законодательство о защите чести и достоинства. Прибас заявил, что ему и сотрудникам Белого дома порядком надоели постоянные публикации американских СМИ о имеющихся связях Трампа и его доверенных лиц с Россией.

«Телекомпании круглосуточно, семь дней в неделю тиражируют истории о контактах с Россией и тому подобном, и нам приходится все это слушать. Я считаю, что газетам и новостным агентствам необходимо более ответственно подходить к своим репортажам. Я просто устал», – отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил свою бывшую соперницу на выборах Хиллари Клинтон в том, что ее окружение имеет связи в России. При этом ранее сообщалось, что ФБР получило информацию, свидетельствующую о том, что члены команды Трампа могли работать с российскими оперативниками в процессе публикации информации, помешавшей президентской кампании Клинтон.