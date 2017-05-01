Главой Дорошовской громады избрали действующего председателя сельсовета – пастора Игнатова

Председателем Дорошовской сельской отдельной территориальной громады в Вознесенском районе избрали представителя партии «БПП-Солидарность» Александра Игнатова.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской организации «Блока Петра Порошенко».

По предварительным данным, на выборах главы ОТГ 30 апреля за Игнатова отдали свои голоса 54,4% избирателей. На втором месте с разницей более чем в 20% - Марианна Бернага. Третье место с результатом в 10% голосов занял Вячеслав Яремий. Явка избирателей на выборах в Дорошовскую ОТГ составила 57,82%.

Как пишет сайт «Первомайск.Инфо», Игнатов является председателем Дорошовского сельского совета, главой Всеукраинской общественной христианско-просветительской организации «Новая Надежда», заместителем председателя областного объединения евангельских христиан-баптистов и пастором церкви в селе Дорошовка.

Напомним, ранее сообщалось, что мэром Снигиревки избрали бывшего милиционера Леонида Голоблю.