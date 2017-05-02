Путин и Меркель в Сочи обсудили ситуацию в Украине, Сирии и снятие санкций с России

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 2 мая, в Сочи во время встречи обсудили двусторонние отношения, борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей.

Об этом сообщают «РИА Новости».

Путин подчеркнул, что Германия остается ведущим экономическим партнером России, «несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры».

– Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германией на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга, – отметил Путин.

При этом он обратил внимание на рост товарооборота между странами.

Меркель, в свою очередь, отметила, что переговоры с Путиным проходят «интенсивно» и назвала Россию «конструктивным партнером».

Одной из ключевых тем темой обсуждения стала ситуация в Украине. Путин отметил, что ситуация в Украине вызывает «серьезную озабоченность» и он «с госпожой Меркель находится в постоянном контакте и с другими участниками «нормандского формата».

По словам российского президента, никто не отделял Донбасс от Украины, это делают с помощью блокады сами украинские власти.

Как отметила Меркель, перемирие в Украине имеет существенное значение для урегулирования конфликта в стране. Также она прокомментировала гибель члена патруля ОБСЕ.

– Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет… снова и снова приходится говорить о том, что нам нужно перемирие, затем уже последуют политические шаги… Перемирие, конечно, имеет существенное значение, – сказала канцлер.

Она заявила, что надеется на снятие санкций с России, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине. При этом, по словам канцлера, новое соглашение по урегулированию на Украине заключать нецелесообразно.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заставить Россию прекратить свою агрессивную политику можно только силой.