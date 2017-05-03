Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в шести областях

Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей управлений СБУ в Одесской, Львовской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в городе Киеве.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В Киеве и Киевской области СБУ теперь будет возглавлять Сергей Семочко вместо Степана Грещука
В Одесской области Александр Довженкосменил Сергея Батракова
В Харьковской области Андрей Носач сменил Эдуарда Крицыну.
В Житомирской области Виктор Панасюк сменил Владимира Пахнюка.
В Винницкой области Владимир Пахнюк сменил Игоря Шкурата.
Во Львовской области Александр Ткачук сменил Виктора Андрейчука.
В результате этой ротации осталась вакантной должность начальника управления СБУ в Черниговской области, которую раньше занимал Довженко.
Напомним, военный прокурор Кулик, обвиняемый в незаконном обогащении, получил новую должность в ГПУ.