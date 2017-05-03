Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в шести областях

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Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей управлений СБУ в Одесской, Львовской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в городе Киеве.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В Киеве и Киевской области СБУ теперь будет возглавлять Сергей Семочко вместо Степана Грещука

В Одесской области Александр Довженкосменил Сергея Батракова

В Харьковской области Андрей Носач сменил Эдуарда Крицыну.

В Житомирской области Виктор Панасюк сменил Владимира Пахнюка.

В Винницкой области Владимир Пахнюк сменил Игоря Шкурата.

Во Львовской области Александр Ткачук сменил Виктора Андрейчука.

В результате этой ротации осталась вакантной должность начальника управления СБУ в Черниговской области, которую раньше занимал Довженко.

Напомним, военный прокурор Кулик, обвиняемый в незаконном обогащении, получил новую должность в ГПУ.

Роман Свиридов

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