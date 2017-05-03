У Сенкевича объявили тендер на строительство троллейбусной линии на Намыве на 30 миллионов гривен

Работы по строительству новой троллейбусной линии по улицам Лазурная и Озерная коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Капитальное строительство города Николаева» оценило в 29 миллионов 947 тысяч 526 гривен.

Об этом свидетельствует публикация на сайте публичных закупок «Prozzoro».

Так, согласно опубликованной информации, тендер был объявлен 28 апреля. До 6 мая у участников есть возможность обратиться к организаторам за разъяснениями. Конечный срок подачи заявок на участие в торгах - 16 мая. Сам аукцион состоятся 17 мая.

Стоит отметить, что согласно принятому бюджету на 2017 год, на строительство троллейбусной линии по улицам Лазурная и Озерная предусмотрено выделение 14,5 миллионов гривен. Однако в заявке указано, что работы будут проводится в течении 2017-2018 годов.

Как известно, ранее исполком Николаевского горсовета поддержал перераспределение в бюджете , согласно которому более 5 миллионов гривен со строительства троллейбусной линии на Намыве направят на защиту Терновки от подтоплений.

Также ранее сообщалось о том, что к 2018 году в Николаеве проведут троллейбусную линию от площади Победы до «Жуковского» кольца